São José do Norte emite alerta por conta das chuvas

O município de São José do Norte, no sul do Estado informou, por meio da Defesa Civil, nesta terça-feira (7), que a população da beira da Lagoa dos Patos deixe suas casas por risco de alagamento. Ruas, vias e localidades da cidade estão alagadas por conta das águas.. Além disso, para os próximos dias a previsão é de precipitação, aliado ao escoamento das águas do lago Guaíba, agravando, assim, a situação na cidade.

Até a tarde desta terça-feira, duas famílias se encontram em abrigo municipal no Ginásio Mario Malta. O local recebe doações de roupas de cama, cobertores, colchões, toalhas e kit de higiene. As entregas devem ser feitas no próprio ginásio.

Além disso, desde sábado (4), o poder público atendeu mais de 460 chamados. Entre eles, entregar lonas, fazer barreiras de contenção e remoção de moradores para casa de parentes ou abrigos. Por causa da situação, as aulas da rede municipal estão suspensas até o dia 9 de maio. E os serviços de coleta de lixo podem sofrer atrasos, de acordo com o executivo.

Além disso, a Defesa Civil informa que disponível para atender à população, 24 horas por dia. Para isso, entrar em contato com a Defesa Civil para mais informações de abrigos e deslocamentos no telefone (53) 981294760.