Elevação do Rio Uruguai tira pessoas de casa em Uruguaiana

Com a cheia do Rio Uruguai, que atingiu a marca de 9,80m às 10h desta terça-feira (7) e segue em ritmo de elevação, ao menos 150 pessoas estão em abrigos municipais em Uruguaiana, na Fronteira Oeste. Outros 200 moradores tiveram de deixar as residências e ir para as casas de familiares e amigos em razão da subida das águas.



Do domingo (5) até hoje, o nível do Rio Uruguai aumentou em cerca de 1 metro. Monitorando a situação, a prefeitura de Uruguaiana iniciou, na semana passada, a retirada preventiva de famílias que seriam as primeiras atingidas pelo rio. O município disponibilizou três abrigos aos desalojados, nos quais são oferecidos serviços de café da manhã, almoço, café da tarde e janta.

Outra medida recente da prefeitura, em função dos episódios frequentes causados pelas chuvas, foi a criação do Centro de Operações Integradas (COI), que envolve diversos órgãos que atuam na região, entre eles o Exército, Bombeiros, Brigada Militar, Polícia Federal, Marinha, entre outros. O grupo é responsável por monitorar, avaliar e definir medidas de atuação nesses casos. "Estamos procurando amenizar esse momento, dando todas as condições para os abrigados, desde a questão da higiene até as regras internas de convivência", explica o prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello, que também reforça o pedido para que as famílias em regiões de risco atendam aos apelos da Prefeitura em função da previsão de que o nível do rio suba ainda consideravelmente. Outra medida recente da prefeitura, em função dos episódios frequentes causados pelas chuvas, foi a, que envolve diversos órgãos que atuam na região, entre eles o Exército, Bombeiros, Brigada Militar, Polícia Federal, Marinha, entre outros. O grupo é responsável por monitorar, avaliar e definir medidas de atuação nesses casos. "Estamos procurando amenizar esse momento, dando todas as condições para os abrigados, desde a questão da higiene até as regras internas de convivência", explica o prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello, que também reforça o pedido para que as famílias em regiões de risco atendam aos apelos da Prefeitura em função da previsão de que o nível do rio suba ainda consideravelmente.