Taquara contabiliza 229 pessoas acolhidas em abrigos

O número de pessoas abrigadas em Taquara, devido às recentes enchentes, foi atualizado, na tarde desta segunda-feira (6). São 229 pessoas acolhidas, recebendo assistência em três abrigos municipais, além do Albergue Municipal e duas igrejas evangélicas.

O serviço de acolhimento é realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania, através do Departamento de Calamidade do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e toda a equipe técnica da secretaria, além de diversos colaboradores da Prefeitura.

Os abrigos municipais estão localizados no ginásio de esportes da Escola Willybaldo Samrsla (Ciep), no bairro Empresa, com 153 indivíduos abrigados; na Associação dos Motoristas, às margens da RS-115, com 28 pessoas acolhidas e no ginásio de esportes do Centro Sinodal de Ensino Médio Dorothea Schäfke, no Centro, com nove pessoas.

Adicionalmente, há pessoas abrigadas na Igreja Assembleia de Deus (25 pessoas), na Igreja Vida e Cristo (duas pessoas) e no Albergue Municipal (12 pessoas). Todos os abrigados recebem alimentação, roupas e assistência médica para garantir seu bem-estar durante este período desafiador.

"Nossas equipes estão totalmente dedicadas a oferecer apoio e cuidado às pessoas abrigadas. Estamos unidos para garantir que cada indivíduo receba a assistência necessária para enfrentar essa adversidade com dignidade e resiliência", destacou a prefeita Sirlei Silveira.