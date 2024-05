Unimed instala hospital de campanha em Santa Tereza

A Unimed Nordeste-RSmontou uma unidade de campanha em Santa Tereza, um dos municípios da área de abrangência geográfica da cooperativa afetados pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Uma equipe multidisciplinar, que inclui médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos e engenharia clínica, está realizando atendimentos às vítimas e aos voluntários na estrutura, que também abriga a Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade. A Unimed ficará por tempo indeterminado na cidade.

A estrutura instalada na rua Amadeu Piccinini, s/n, no Centro, tem condições de atendimentos de baixa e alta complexidades, desde consultas, suturas, ferimentos de pele e monitoração, até o uso de ventiladores e de intubação, por exemplo. Uma minifarmácia também está à disposição dos moradores. Os profissionais da Unimed atuarão em turnos de 24 horas.

O heliponto do Complexo Hospitalar Unimed, em Caxias do Sul tem sido fundamental para que diversas instituições de saúde da região continuem a salvar vidas. No domingo (5), um helicóptero decolou do local com uma carga de sorologia do Hemocentro de Caxias do Sul, com destino ao Hemocentro da capital, para prestar assistência a rede pública de saúde.

O Complexo Hospitalar Unimed também tem sido um dos pontos de coletas de donativos. Na manhã deste domingo (5), foram arrecadadas cerca de duas toneladas de doações, que incluíram roupas, cobertores, colchões, alimentos, itens de higiene pessoal e limpeza, além de medicamentos.

As doações foram destinadas à Fundação Caxias, à ONG Nono Giacomelli e também enviadas por helicóptero para outros locais no Estado, como Roca Sales, Canoas e Vale do Taquari.

Segundo as entidades assistenciais, no momento, a necessidade mais urgente é por produtos de higiene pessoal, como escova e pasta de dente, sabonetes, absorventes, além de fraldas geriátricas adultas. Quanto aos medicamentos, a Unimed fechou parceria com representantes de diversos laboratórios e tem conseguido atender as demandas.