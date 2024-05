Gravataí tem 31 abrigos para pessoas que foram atingidas pelas enchentes

O município de Gravataí, na Região Metropolitana, tem 31 locais de acolhimentos para os desabrigados pelas chuvas. Também são recebidos os animais de estimação. Ao todo, foram oito mil pessoas afetadas pelas precipitações nos bairros Vila Rica, Novo Mundo, Caça e Pesca, Mato Alto, Passo das Canoas e Vale Ville. Destes 554 estão em abrigos e 1.200 foram para casa de parentes e amigos.

O nível do rio Gravataí segue acima do normal, com medição de 6,22m na segunda-feira. O nível normal é de 2,60m. Por causa disso, o abastecimento de água está afetado desde sábado (3). A Corsan em nota afirma que o reabastecimento só retornará depois que o nível do Gravataí baixar. Há água potável - em reservatório - em três localidades, na avenida Dorival Candido Luz de Oliveira (Parada 68) e entre as ruas Alexandrino de Alencar e Alvarez Cabral (Morada do Vale I), além da avenida Vila Rica, 1775.

O Executivo pede que antes se ir aos abrigos, entrar em contato a fim de receber o melhor direcionamento. A comunicação deve ser realizada pelo telefone (51) 99254-9244. Colchões, cobertores e roupas são itens mais requisitados e podem ser doados no Centro Administrativo Municipal, na Polícia Civil (Avenida Jorge Amado), no Corpo de Bombeiros e na Escola Adventista de Gravataí, segundo a prefeitura.