Corsan trabalha em Santa Maria para retomar abastecimento de água

A Corsan atualizou, nesta segunda-feira (6), informações sobre o abastecimento de água em Santa Maria. Vinte técnicos da Corsan, três retroescavadeiras, uma escavadeira e um caminhão foram deslocados para o rio Ibicuí para o conserto das três tubulações rompidas na barragem Saturnino de Brito, localizada em São Martinho da Serra. As tubulações se romperam na terça-feira (30) com as chuvas que afetaram todo o Estado durante a semana passada. A região em que as tubulações se encontram estava sem acesso terrestre até a noite de domingo (5).



Quando o conserto for finalizado, será possível restabelecer o abastecimento em toda a cidade. Na manhã desta segunda-feira, o abastecimento chega a 70% dos moradores de Santa Maria. Isso está sendo possível porque a Corsan montou um sistema de captação emergencial no rio Ibicuí, com a instalação de bombas que trabalham submersas para bombear a água do rio até a estação de tratamento sem depender da tubulação que foi rompida.

• LEIA TAMBÉM: Novo Hamburgo fica sem abastecimento de água por tempo indeterminado



Até restabelecer totalmente o abastecimento de água em Santa Maria, a Corsan segue realizando manobras operacionais na rede para que todos os bairros recebam água de forma alternada. Nesta segunda-feira, serão abastecidas as regiões Centro-Sul e Centro-Leste.



A Companhia alerta que, em alguns locais, a água pode estar com a coloração alterada depois que as redes ficaram ressecadas com a interrupção do abastecimento. Essa mudança é causada pelo desprendimento de partículas das paredes das tubulações, e a Corsan está fazendo expurgo nas canalizações para que a coloração da água volte ao normal.



Para auxiliar no abastecimento da cidade, a Corsan mantém 11 caminhões-pipa atendendo prioritariamente hospitais, clínicas, condomínios residenciais e comércio. Para solicitar o abastecimento por caminhão-pipa, os clientes devem utilizar os canais digitais da Corsan: app Corsan, site www.corsan.com.br (na Unidade de Atendimento Virtual), ligações gratuitas pelo 0800.646.6444 e WhatsApp (51) 99704-6644. Até restabelecer totalmente o abastecimento de água em Santa Maria,de forma alternada. Nesta segunda-feira, serão abastecidas as regiões Centro-Sul e Centro-Leste.A Companhia alerta que, em alguns locais,depois que as redes ficaram ressecadas com a interrupção do abastecimento. Essa mudança é causada pelo desprendimento de partículas das paredes das tubulações, e a Corsan está fazendo expurgo nas canalizações para que a coloração da água volte ao normal.Para auxiliar no abastecimento da cidade,. Para solicitar o abastecimento por caminhão-pipa, os clientes devem utilizar os canais digitais da Corsan: app Corsan, site www.corsan.com.br (na Unidade de Atendimento Virtual), ligações gratuitas pelo 0800.646.6444 e WhatsApp (51) 99704-6644.