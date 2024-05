Ilhada, cidade de Eldorado do Sul clama por auxílio a moradores

Com todo o território tomado pelas águas e sem comunicação com os municípios próximos, a cidade de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, clama por ajuda para resgate e doações. A cidade, atualmente, só pode ser acessada por helicópteros ou por embarcações, com a ajuda do Exército. Estima-se que cerca de 2,5 mil pessoas tenham procurado abrigo na BR-116, em um ponto mais alto, até que sejam resgatadas, enquanto outras 5 mil aguardam por algum tipo de assistência.

Conforme informações coletadas junto a um grupo de moradores, que se comunica através do WhatsApp para buscar contato com desaparecidos, dezenas de pessoas foram levadas para Guaíba ou Porto Alegre, em abrigos na região da orla, como no Pontal Shopping. No entanto, ainda há uma grande demanda por resgates em regiões com o bairo Sans Soucci, na Estrada do Conde e no Engenho Kimberly.

A Defesa Civil orienta os moradores que necessitam de resgate que acenem um pano vermelho, do ponto mais alto que conseguirem dos locais, para que os helicópteros possam se aproximar. As doações que forem destinadas para Eldorado do Sul devem ser entregues em Porto Alegre, no Clube Itapeva (rua Avaré, 90, bairro Jardim Floresta). As maiores necessidades são por alimento para consumo imediato (água, pão, biscoitos), água potável, roupas e calçados, fraldas descartáveis e itens de higiene.