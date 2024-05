Gravataí cria abrigo em escola para pessoas atingidas pela chuva

Uma ação conjunta das secretarias de Educação, Assistência Social, Serviços Urbanos, Meio Ambiente, Segurança Pública e Mobilidade Urbana está reunindo esforços para atender as famílias que precisaram deixar as casas na Vila Rica, próximo às ruas Lagoa Formosa, Chuí, do Sucesso e Pinhal, em Gravataí. Os moradores da localidade, que fica às margens do arroio Barnabé, estão sendo encaminhados para a Escola Professora Olenca Valente e recebendo todo o apoio e serviços de acolhimento do setor de assistência social.

No espaço, as famílias terão local para dormir, tomar banho e se alimentar. De acordo com a secretária da Educação Aurelise Braun, que também faz parte das equipes de apoio, o momento é de solidariedade e muito trabalho. "Logo que ficamos sabendo da necessidade de um local para receber pessoas, escolhemos a Escola Olenca Valente. Aqui temos um espaço grande, com uma infraestrutura que dará conta das necessidades destas famílias no momento. Para a população que deseja ajudar, pedimos a doação de colchões, toalhas, lençóis e roupas", pediu a secretária.

As equipes também estão no local auxiliando na retirada das famílias e na remoção dos móveis. Segundo o secretário de Serviços Urbanos Laone Pinedo, o mais importante é garantir a segurança a população. A Secretaria de Serviços Urbanos também tem trabalhado na desobstrução de vias e arroios, na retirada de árvores que caíram e bloqueiam vias, na busca de materiais para obras de contenção, no restabelecimento da iluminação pública e na coleta de lixo em todos os locais onde há acesso.

Além das famílias, os animais também estão sendo resgatados e deixados em segurança. Até o momento, mais de 50 animais já foram resgatados pelas equipes da Unidade de Saúde Animal de Gravataí. Para a Vila Rica também foram deslocados servidores, com o objetivo de garantir que nenhum bichinho fosse deixado para trás.

"Nosso trabalho, além de cuidar das pessoas, tem um olhar atento para as necessidades dos animais. Eles fazem parte das famílias e precisam de atenção neste momento tão difícil", afirmou o secretário do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal, Diego Moraes.