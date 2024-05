Hospital de Pelotas recebe pacientes de outras cidades para hemodiálise

Cerca de 20 pacientes foram recebidos pela equipe do setor de Nefrologia do Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP), de Pelotas, transferidos de Caçapava do Sul. Para ajudar esses pacientes, a instituição criou um quarto turno exclusivo para atendê-los.

De acordo com o chefe do setor de Nefrologia do HUSFP, Franklin Barcellos, a equipe se mobilizou para atender o grupo, que necessitava de hemodiálise. "Após a direção do hospital ter recebido o pedido de ajuda do município de Caçapava e do governo do Estado, começamos a planejar a melhor maneira para alocar esse grupo de pacientes. Como era um número significativo de vidas, a única maneira de atender todos foi a necessidade de criar um turno extra de diálise exclusivos para eles", explicou Barcellos.

Uma equipe de técnicos de enfermagem atendeu o grupo, e foi criada uma força tarefa com a direção e colaboradores do hospital para executar todos os procedimentos necessários para a realização das sessões de diálise com segurança.

O serviço de Nefrologia do atende cerca de 160 consultas ambulatoriais ao mês, com foco no diagnóstico e tratamento de doenças renais. "Atendemos mais de 120 pacientes crônicos em tratamento por hemodiálise ou diálise peritoneal. Diante de toda situação que enfrentamos no momento no Estado conseguimos nos mobilizar e seguiremos prontos para atender os pacientes que necessitarem de atendimentos enquanto não tiverem acesso aos hospitais de suas regiões", disse o diretor do HUSFP, Márcio Slaviero.