Reunião debate criação de corredor ecológico na Região Metropolitana

Representantes de Canoas, Cachoeirinha, membros do Ministério Público e do Consórcio Pró-Sinos reuniram-se em audiência pública para discutir a implantação do Corredor Ecológico "Arroio Brigadeira — Arroio Sapucaia/Guajuviras". Com a presença do procurador de Canoas, Alexandre Balestrin Bujes, e do engenheiro sanitarista, André Luiz Arnhold, o encontro teve como objetivo avançar na proposta de recuperação e preservação ambiental entre os dois municípios.

O projeto visa estabelecer ligação entre as bacias hidrográficas do rio Gravataí e dos Sinos, abrangendo áreas impactadas pela urbanização. Ao ampliar a Área de Proteção Permanente (APP) e implementar o corredor ecológico conforme as diretrizes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), pretende-se mitigar os efeitos da atividade humana e promover a funcionalidade ambiental na região.

Durante a audiência, foram discutidos os desafios e oportunidades para a concretização do projeto, incluindo a necessidade de ampliar a largura do corredor ecológico, além dos 30 metros da APP do Arroio da Brigadeira, para garantir a preservação da fauna local e sua movimentação segura.