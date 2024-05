Venâncio Aires vai receber residencial do Minha Casa, Minha Vida

Os 112 apartamentos do futuro residencial Morada das Lavandas, no bairro Aviação, em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, foram os primeiros no País a serem aprovados no Faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), pela Caixa Econômica Federal. O condomínio popular contará com sete torres de quatro pavimentos cada, totalizando 16 unidades em cada prédio. A área total será de 7 mil metros quadrados. O empreendimento está avaliado em R$ 17,2 milhões e têm previsão de entrega para o segundo semestre de 2025.

Conforme a construtora responsável, a ALM Engenharia, as unidades terão mais espaço físico e acessibilidade que as anteriores. O local está bem integrado a outras moradias da região, possui ampla área de lazer com guarita, salão de festas, sala para biblioteca, quadra de esportes, bicicletário e vagas de estacionamento rotativas. A unidade tabelada fica em torno de R$ 154 mil (o valor máximo). A faixa 1 do MCMV é direcionada a famílias com renda de até dois salários-mínimos (ou R$ 2.640 em valores atuais).

De acordo com o sócio-diretor da ALM, engenheiro civil Luiz Paulo Assmann Júnior, a obra está pronta para sair do papel. Segundo ele, a Caixa está na etapa da análise jurídica. "Para avançar até a assinatura, depende do envio pelo Poder Público local da documentação relativa ao meio ambiente, às leis de isenções, como ITBI, entre outras questões", explica.

Vencida a etapa burocrática, serão 18 meses de trabalho, com todas as canchas das torres em construção de forma simultânea. De acordo com ele, a construção do residencial vai criar 60 postos diretos e indiretos em Venâncio Aires.

Famílias de baixa renda, pré-selecionadas e cadastradas pela Prefeitura daquele município, terão direito às unidades. O município deve selecionar as pessoas que se incluem na faixa do programa e estão cadastradas junto ao governo federal para poderem exercer o direito à compra dos imóveis.