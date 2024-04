Programação da Fenavinho é alterada em função do mau tempo

A programação do Vinho Encanado, Tortelaço e Desfile Cultural, inicialmente prevista para os dias 3, 4 e 5 de maio dentro da Fenavinho, em Bento Gonçalves, na Serra, foi transferida para os dias 24, 25 e 26 do mesmo mês. A mudança nas datas ocorre em função das previsões de chuva registradas para este fim de semana, capazes de comprometer a realização das atividades ao ar livre, inclusive com riscos para o público e para os participantes envolvidos nas ações.

Toda a agenda será realizada na Via del Vino, no centro de Bento Gonçalves. Na nova data, o Vinho Encanado trará o serviço com comercialização de vinhos finos tinto e branco da vinícola Miolo, além de suco de uva integral da Vinícola Aurora. A programação de atrações tem, também, Feira da Agroindústria e shows ao vivo durante os três dias.



No domingo (26), o Desfile Cultural da 19ª Fenavinho reunirá as comunidades do Vale dos Vinhedos, Tuiuty, São Pedro e Faria Lemos para a avenida, com carros alegóricos e figurantes, contando as memórias da Festa Nacional do Vinho, a partir das 14h.