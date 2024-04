Por conta da chuva, abertura da Fenachim é adiada em Venâncio Aires

Por conta do acumulado de chuva que atinge a região do Vale do Rio Pardo, a organização da Festa Nacional do Chimarrão, a Fenachim, decidiu adiar a abertura da festa, prevista para esta quarta-feira (1). A cerimônia de abertura oficial, que ocorreria às 10h desta quarta-feira (1º de maio), foi cancelada. A tradicional Corrida do Chimarrão, que antecede a abertura oficial, foi remarcada para o dia 12 de maio, no segundo final de semana da Fenachim.A organização esclarece que, nesta terça-feira (30), uma reunião vai definir como funcionará o primeiro dia de festa, já que muitos expositores ainda não conseguiram deixar seus municípios para chegar ao Parque Nacional do Chimarrão por estarem ilhados. A abertura irá ocorrer na sexta-feira (3), às 14h. Com isso, os expositores terão mais dois dias para terminar a montagem dos estandes. “Neste momento, a prefeitura de Venâncio Aires está concentrada na recuperação das áreas afetadas, prestando assistência aos moradores mais necessitados”, destaca o prefeito e presidente de honra da festa, Jarbas da Rosa.