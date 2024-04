Gravataí deve ter R$ 300 milhões em obras com Plano de Drenagem

O Plano Diretor de Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais de Gravataí deve ficar pronto até o final deste ano. O projeto prevê um investimento de mais de R$ 300 milhões e uma modernização de toda a rede de drenagem do município. Desde o ciclone extra tropical de junho de 2023 e nos eventos que seguiram em setembro e janeiro de 2024, a prefeitura já refez o serviço de micro e macro drenagem em mais de 70% da cidade e começou a construir soluções.

Dentre as principais ações, foi feito o desassoreamento completo do Arroio Oriçó e do Arroio Demétrio, incluindo o trecho Freeway/Rio Gravataí, que nunca havia recebido este tipo de intervenção. Além destes, arroios nas regiões da Morungava, Costa do Ipiranga, Cerro Azul e pontos nas ERS-020 e 030 também passaram por melhorias e adaptações para evitar alagamentos.

Trabalhando dentro desta nova realidade, também foi feita a readequação de pontes e pontilhões, por meio da troca de tubos por novas galerias. Dentre as principais estão a construção da nova Ponte da Estrada Santa Cruz e de uma passagem com galerias na Estrada David Canabarro, importante estrutura para a comunidade da Morungava, proporcionando mais vazão à água. A obra também foi pensada para evitar erosões na pista e proteger o asfalto.

De acordo com o prefeito Luiz Zaffalon, a gestão municipal já conta com o diagnóstico dos casos mais graves e, por meio de estudos e projetos bem feitos, será possível fazer a aplicação correta de recursos e soluções.

"Nós temos que fazer, por exemplo, as redes de drenagem de maior bitola em 120 locais da cidade. Com os projetos de micro e macro drenagem em mãos poderemos buscar os recursos necessário. Agora vivemos um novo momento e isso é parte essencial do bom funcionamento da cidade", explica.

O Plano Diretor de Drenagem Urbana prevê a estruturação de um cadastro de rede de drenagem, delimitação das faixas de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e avaliação das inundações das sub-bacias dos arroios Barnabé, Demétrio, Brigadeira e do Rio Gravataí, entre outras medidas. As obras também contarão com melhorias no esgotamento sanitário, pois será necessário o isolamento de toda a rede de esgoto cloacal da Corsan, que atravessa o bairro, dentre outras melhorias.