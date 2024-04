Acúmulo de lixogera transtornos com alto volume de chuva em Erechim

O acúmulo de lixo é a principal causa de alagamentos na área urbana de Erechim. Os alagamentos no município são causados, de acordo com a prefeitura, por conta de pneus, móveis, utensílios domésticos quando descartados de forma incorreta acabam em rios ou entupindo tubulações de saneamento, o que resulta em problemas para a própria população.

O secretário de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, Rafael Colet, afirma que, no fim de semana, a equipe da Defesa Civil retirou um pneu de caminhão dentro da rede de tubulação pluvial

Outro exemplo, acrescenta ele, ocorreu na rua doutor Américo Godoy Ilha, na esquina com a rua Vilmar Giaretta, no Loteamento Cotrel, onde foi retirado lixo que entupiria a boca de lobo. "Normalmente, os pontos de alagamentos, na área urbana do município, ocorrem pelo acúmulo de lixo na tubulação ", ressalta o secretário. A Defesa Civil de Erechim, em parceria com as secretarias, ainda realiza a limpeza e desassoreamento de rios em vários pontos do município, fazendo a retirada de galhos, folhas, mas, principalmente, muito lixo acumulado nos córregos.