Festival de Balonismo terá 80 balões no céu de Torres

O 34º Festival de Balonismo de Torres, no Litoral Norte, tem início nesta quarta-feira (1) e ocorre na cidade até o dia 5 de maio. O Parque do Balonismo da cidade abre os portões todos os dias, às 7h e encerra às 23h, na avenida Barão do Rio Branco. Ao todo, o evento contará com a participação de 80 balões dos mais variados formatos e estilos.

Esse será o primeiro festival de Torres desde que a cidade ganhou o título de Capital Nacional do Balonismo, através de lei federal sancionada em janeiro deste ano. Durante os cinco dias, os voos ocorrerão em dois momentos, às 7h, e, às 16h caso não chova e as condições do clima estiverem favoráveis. O evento contará com concorrentes dos EUA, México e Espanha e terá provas tradicionais da modalidade, além de voos de exibição, conforme explica o secretário municipal de Trabalho, Indústria e Comércio, Júlio Agápio. "Tem gente que vai só para curtir. O balão para passeio é um pouco maior, mais arredondado. Por sua vez, o balão de competição é do formato de gota um pouco mais fininho, porque tem mais agilidade para decolar e descer", explica.

O resultado será a soma da pontuação de todas as provas realizadas. A divulgação será feita no domingo (5), às 15h, de acordo com a prefeitura. Para os 10 primeiros colocados serão distribuídos R$ 60 mil em premiação.

O festival contará, também, com o Night Glow, espetáculo com música e com os balões iluminados, a partir das 19h. "Eles acendem e não decolam. É um momento tão bonito quanto ver os balões decolarem durante o dia", comenta Júlio Agápio.

O festival é uma das datas mais esperadas fora do verão pelos setores econômicos da cidade, por conta da movimentação de turistas. A expectativa de público é de 20 mil por dia durante a semana. Já para o final de semana estima 30 mil pessoas diariamente. A rede hoteleira, gastronômica e o comércio estão entre os setores mais beneficiados. "O comércio geralmente fecha em março, quando encerra a temporada de verão. Mas por causa da Feira de Balonismo se encerra em maio", comenta o secretário.

Além da atração principal, os balões, outras atividades farão parte dos festejos. A Feira Comercial, por exemplo, contará com 40 espaços de venda para diversos tipos de itens. Outro destaque é Feira de Artesanato. No espaço, produtos como fios, crochê, tecido, chaveiros, patchwork, pantufas, pinturas em telas, madeira, bordado russo, tricô e papel machê estarão em evidência.

A programação cultural e artística também estará presente no Festival de Balonismo de Torres. Entre os destaques, Acústicos e Valvulados, Papas da Língua e Bruno e Marrone. A praça de alimentação, com variados tipos de lanches, também é um dos pontos altos do Parque do Balonismo.

A entrada para o evento é gratuita das 7h até ás 14h. O visitante que chegar após esse horário terá que pagar o ingresso no valor de R$ 20,00. Por esse valor é possível assistir aos shows que ocorrerão ao longo do festejo.