Expocande tem início nesta terça-feira, em Candelária

O Parque de Exposições Itamar Vezentini recebe os últimos ajustes para a abertura oficial da 11ª Exposição Industrial, Comercial, Serviços e Agronegócios de Candelária (Expocande), que inicia nesta terça-feira (30), e segue até o domingo (5). A abertura do parque para visitação acontece nesta terça, a partir das 17 horas, com entrada gratuita. Nos demais dias, o ingresso de acesso ao parque, bem como ao estacionamento, custa R$ 10,00 cada.

A cerimônia de abertura oficial do evento está marcada para às 19 horas, no Palco de Shows da Expocande, com a participação das soberanas do município, a Rainha Bruna Steil, e as Princesas, Isabel Bohrer e Paula Butzge, de autoridades, convidados, visitantes e dos mascotes Candino, Candina e Dino Junior. "Nossa expectativa é grande, preparamos uma programação com atrações que atendem todos os públicos e esperamos fazer a maior e melhor Expocande já realizada", destacou o presidente da feira, Jorge Mallmann.

Após a solenidade, a programação prevê um show com a Orquestra de Candelária, às 20h30. Na sequência, às 21h45, haverá apresentação da Banda Ferrovia 66, logo após, às 23 horas, inicia o show-baile com a Banda Porto do Som, no Palco de Shows.

A última edição da Expocande, realizada em 2022, teve bons números. Mesmo com problemas causados pelo temporal que atingiu as estruturas e o tempo chuvoso, o evento registrou um aumento de 20% no público pagante, além de contabilizar mais de 40 mil pessoas de público circulante. Além disso, outro recorde dessa edição foi a de maior feira em número de expositores, foram 165 estandes de empresas e entidades dos mais diversos segmentos.

Além da programação da feira, a grande atração da 11ª Expocande é a dupla sertaneja Thaeme e Thiago, que se apresenta na sexta-feira (3). O show de Thaeme e Thiago, marcado para às 23 horas, vai ocorrer numa estrutura coberta com capacidade para 4 mil pessoas. A venda de ingressos em lotes promocionais está disponível no site www.expocande.com.br.