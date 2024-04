Santa Maria ganha escola de turno integral no Ensino Fundamental

A prefeitura de Santa Maria entregou a primeira instituição de ensino em tempo integral do perímetro urbano de Santa Maria para anos finais do Ensino Fundamental. A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Suzana Cartier Larangeira funciona em anexo à Faculdade Palotina de Santa Maria (Fapas), no bairro Patronato. As atividades do contraturno escolar devem começar em 2 de maio, em parceria com o Projeto Pallotti, para os 120 alunos do 6º ao 9º ano. Suzana é a primeira professora negra a dar nome a uma escola do município.

Com a presença de diversos familiares, um vídeo contando a trajetória de vida da professora foi exibido durante a cerimônia. Os filhos Eduardo e Fellipe fizeram uso da palavra para agradecer e enaltecer as principais características da personalidade da educadora. "Nossa mãe sempre levou a consciência social a cada um dos seus educandos. Cumpriu a missão ao desempenhar os principais conceitos da pedagogia e o seu compromisso público de ensinar e impactar pessoas", disse Eduardo, emocionado.

A escola deu início às atividades em 19 de fevereiro, data que marcou a volta às aulas da rede municipal. O local possui quatro salas de aula, uma sala de Atendimento Educacional Especializado, voltada para atender aos estudantes com deficiência, sala dos professores, três salas administrativas, biblioteca, refeitório e laboratório de informática compartilhado com a Fapas. Áreas como o campo de futebol e o auditório também são utilizados de forma partilhada entre as duas instituições

Atualmente, a escola comporta 120 alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Contudo, a diretora Cristiane Brandão explica que a escola já planeja ampliar o número de turmas futuramente. A instituição conta com 11 professores, uma servidora e dois funcionários terceirizados. Agora, com a entrega formal para a comunidade, o espaço passa a ser considerado uma escola da rede municipal.

O valor do aluguel é de R$ 41.685,00 mensais pelo período de 60 meses, contados da data de 1º de março de 2023, com possibilidade de prorrogação até o limite legal. Já em março deste ano, o valor mensal sofreu aditivo de R$ 2.315,14 devido à inclusão de mais dois ambientes ao contrato.