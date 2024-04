Gravataí assina ordem de início das obras da unidade de saúde animal

A prefeitura de Gravataí assinou a ordem de início para a construção da nova Unidade de Saúde Animal de Gravataí (Usag). A cerimônia ocorreu no local que sediará o espaço responsável pelo atendimento clínico de animais, na rua Annibal Carlos Kessler, 152, bairro Moradas do Sobrado.

No ato, também foi assinada a ordem de início da reforma do Canil Municipal, localizado na Estrada Leonel Cabeleira Bitelo, 271. Atualmente, o espaço conta com centenas de animais disponíveis para adoção. A Usag, que atualmente está localizada junto ao Canil, é responsável por prestar atendimentos clínicos a animais domésticos vítimas de maus-tratos, visando a sua recuperação de forma saudável e cuidadosa.

A nova unidade vai expandir o grau de atendimentos, possibilitando uma aproximação maior da população em buscar os serviços prestados, melhorando o acesso de chegada ao local. O atendimento continuará sendo para animais domésticos e com o acompanhamento de triagem, para animais silvestres, que serão levados para o estado.

Com a obra concluída, a unidade se tornará a maior clínica pública de atendimento a animais domésticos do estado do Rio Grande do Sul.

O prefeito, Luiz Zaffalon destacou a importância dos cuidados com o bem-estar animal, além de salientar a participação de todos os envolvidos no projeto."A cidade tem o dever de cuidar de todos e obviamente, também dos nossos animais. Milhares de animais serão beneficiados por esse projeto tão bem executado por quem se propõe e faz um trabalho sério", disse.