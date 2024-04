Hospital Municipal de Passo Fundo terá nova direção

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, confirmou a troca na direção do Hospital Municipal. A partir do dia 2 de maio, a instituição terá como novo diretor-geral Luís Schneiders, que foi secretário-adjunto de Saúde entre 2020 e 2023 e estava trabalhando junto ao Hospital São Vicente de Paulo.

"É uma honra ter recebido o convite do prefeito para uma função que exige muito conhecimento e muita entrega. Estou confiante por conhecer o trabalho dos colegas do hospital e porque já estivemos juntos em outras oportunidades, construindo avanços para a saúde pública do município", pontuou Schneiders.

Ele considerou, ainda, que o objetivo é dar continuidade ao processo de evolução do hospital, que passa pela maior obra da sua história e vem reestruturando os serviços. "Teremos o desafio de criar um perfil de atendimento do hospital frente aos demais serviços de saúde do município e outros hospitais da cidade, sempre pensando na melhor experiência à nossa população", afirmou.

Luís Schneiders é formado em Jornalismo pela Universidade de Passo Fundo (UPF). É especialista em Metodologia de Ensino Lato pelo Centro Universitário e Master of Business Administration em Gestão da Saúde Pública pelo Centro Universitário Internacional UNINTER e Master of Business Administration Executivo em Liderança e Gestão Pública na Saúde pelo Albert Einstein Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa.

Ele também possui capacitação em Gestão da Qualidade e Segurança em Saúde Hospitalar, Excelência Operacional Hospitalar e Epidemiologia Gerencial Hospitalar, também pelo Albert Einstein Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Anteriormente, estava atuando no Hospital São Vicente de Paulo.