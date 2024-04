Pintura de parque em Santa Maria usa lenda como inspiração

A prefeitura de Santa Maria, na região central do Estado, dá continuidade à reforma das quadras do setor 2 do Parque Itaimbé. O trecho está localizado entre o viaduto da rua Venâncio Aires e o da Rua Silva Jardim. A pintura das três quadras - infantil, multiúso (futsal e vôlei) e de basquete - iniciou há 10 dias. A concepção remete à história do espaço desde as suas origens e à Lenda da Índia Imembuí.

A obra artística foi projetada, assinada e é executada pelo grafiteiro e artista Cauê Toledo com a assistência de execução de Israel Caetano, Rafael Itaqui e Onose, com supervisão e curadoria da Secretaria de Esporte e Lazer e da Secretaria de Comunicação do município. Por depender diretamente das condições climáticas, a conclusão de todas as pinturas deve ocorrer no final de maio.

"Os peixes também mostram a riqueza das águas, sendo importantíssimos para os povos locais da época. Imembuí, índia da tribo dos minuanos, a 'filha das águas', nascida nas águas do arroio (segundo a lenda) também é representada compondo a arte juntamente com os verdes exuberantes das plantas e árvores que circulam o local, com folhagens, uma grande árvore e uma diversidade de pássaros e animais", explica o artista.

Também foram feitas menções aos esportes que serão praticados nas quadras, como vôlei, basquete e futebol. Uma indicação à cidade, seus prédios, o sol e a lua (representada em texturas) também estão aparentes no espaço. As inscrições "Eu - coração (amo) - Ita" destacam o amor e o pertencimento a diferentes gerações de frequentadores do Parque.

Uma das quadras foi produzida especialmente para as crianças e famílias, sendo desenhadas brincadeiras como amarelinhas, caracol, "o chão é de lava", um percurso de equilíbrio e também um trajeto que simula o trânsito em duas vias (inspirado em uma das avenidas da cidade), com faixa de segurança, retorno, curvas, calçadas, entre outros detalhes para que as crianças possam brincar ao mesmo tempo que desenvolvem suas percepções sobre o trânsito. O espaço será ideal para a prática do skate, roller, patins, bicicleta, e atividades múltiplas.

"Os desenhos e a arte das novas quadras têm uma função fundamental para renovar o parque, resgatando a autoestima das pessoas naquele espaço e valorizando elementos que compõem a história da nossa cidade e do Itaimbé", destaca o secretário de Esporte e Lazer, Gilvan Ribeiro. O projeto executivo da reforma do setor 2 foi desenvolvido pela Secretaria de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos em conjunto com o Instituto de Planejamento de Santa Maria.