Obra de adutora vai impactar 2,2 mil pessoas em Eldorado do Sul

A Corsan inicia, na segunda-feira (29), a instalação de uma adutora de água tratada no bairro Picada, em Eldorado do Sul, que vai beneficiar cerca de 2,2 mil pessoas da região. O investimento é de R$ 800 mil para colocação de 3,6 quilômetros de novas tubulações. A obra tem previsão de término para o final de junho.

Atualmente, o abastecimento do bairro Picada é feito com água adquirida pela Corsan do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), órgão municipal responsável pelo saneamento básico em Porto Alegre. O Dmae possui uma estação de tratamento de água no bairro, de onde é feita a distribuição aos moradores. Agora, a nova tubulação que será instalada pela Corsan ficará ligada ao sistema de abastecimento da Companhia. A partir daí, o contrato com o Dmae será encerrado.