Cachoeirinha vai receber van com sessão de cinema itinerante

Cinema ao ar livre, pipoca e diversão em família, de forma gratuita. O CineSolar, primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil, poderá ser vivenciado em Cachoeirinha, no dia 7 de maio, às 19h, na Escola Portugal, que fica na rua Borges de Medeiros, 90, bairro Parque Espírito Santo. O evento também contará com várias atividades e oficina de educação ambiental e linguagem audiovisual para crianças e jovens poderem assistir aos filmes.

Na telona serão exibidos curtas-metragens infantis, um curta produzido por alunos da cidade e a animação nacional "Chef Jack - O Cozinheiro Aventureiro". A entrada é livre e os filmes contam com recursos de acessibilidade.

O furgão, uma estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz, é o protagonista da sessão. O veículo é adaptado com as placas fotovoltaicas no teto e carrega todo o cinema: as cadeiras e as banquetas, os sistemas de conversão de energia e armazenamento, de som e projeção, incluindo a tela.

Na cidade da Região Metropolitana, o CineSolar também realiza a Oficinema Solar com alunos da escola. O encontro online, que tem como objetivo sensibilizar os estudantes sobre as questões ambientais, introduz aspectos básicos da linguagem audiovisual com a técnica de animação em stop motion. Com celular e tablet, as crianças e jovens constroem coletivamente a história, protagonizam e roteirizam um curta, que é exibido na sessão de cinema à noite para toda a população.

"Apenas 9% das cidades brasileiras têm cinema. Além disso, ir ao cinema é um programa caro para as famílias que gastam com ingressos, transporte e pipoca. Neste contexto, o CineSolar é uma alternativa de programação cultural gratuita e ao ar livre para todas as pessoas", diz Cynthia Alario, idealizadora do CineSolar. O projeto já teve exibição de 2,3 mil sessões em 700 cidades de 23 estados brasileiros, com público de 340 mil pessoas.