Hospital de Estância Velha realiza primeira cirurgia por vídeo

O Hospital Municipal Getúlio Vargas, de Estância Velha realizou, este mês, pela primeira vez nos quase 85 anos de sua criação, a primeira cirurgia por vídeo. O procedimento realizado foi o de retirada da vesícula e os cálculos biliares (colecistectomia), utilizando a técnica de videolaparoscopia. Para isso, o hospital utilizou pela primeira vez a Torre de Vídeo, equipamento foi adquirido com recursos de uma rifa realizada em prol do hospital, que foi realizada pela sociedade civil, com contrapartida da prefeitura. O equipamento, que veio acompanhado de dois kits cirúrgicos, teve o investimento de R$ 290 mil.

Com a utilização da Torre de Vídeo, os procedimentos cirúrgicos se tornam mais eficazes e menos invasivos. No procedimento realizado foram necessárias apenas três pequenas incisões feitas no abdômen do paciente, para a inserção das ferramentas cirúrgicas de vídeo.

Conforme a diretora do Hospital Getúlio Vargas, Denise Reis, o procedimento durou aproximadamente uma hora e meia. "Ele realmente apresenta inúmeras vantagens e uma melhor recuperação do paciente". Neste caso, o paciente em questão recebeu alta 24 horas após a cirurgia.