Ciclistas uruguaios passam pelo litoral do Rio Grande do Sul rumo ao Pará

Um casal de ciclistas que saiu da cidade uruguaia de Florida fizeram uma parada em Imbé nesta semana. Eles foram recebidos pelo prefeito Ique Vedovato e pelo secretário municipal de Comunicação e Transparência, Leandro Luz.

Victor Varela e Maria Pechi já percorreram mais de 1800 quilômetros desde fevereiro, passando por várias cidades gaúchas. O destino final do casal é Belém, no Pará, seguindo em uma viagem sem prazo para terminar e aproveitando as belezas de cada ponto de parada ao longo do trajeto. O casal já visitou os 13 países da América do Sul, em uma jornada iniciada em 2017.

"Carregamos cerca de 70kg entre equipamentos e bagagem em cada bicicleta, então não estipulamos prazos de chegada entre um deslocamento e outro, vamos simplesmente curtindo o que a viagem tem a oferecer, novas experiências, novas culturas e novas amizades", destaca Varela. Os registros da viagem da dupla podem ser acompanhados no Instagram que foi criado para mostrar os locais (@americaando).