Prefeitura traça estratégia por nova central do Samu em Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul adotará uma nova modalidade para a construção a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu): a utilização de permuta de imóveis públicos para custeio da obra. O SAMU será o projeto piloto dessa modalidade, que deve servir para a realização de outras posteriormente.

Atualmente, o serviço funciona no mesmo prédio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), onde concentra o estacionamento para as ambulâncias, espaço para as equipes e a Central de Regulação de Urgências (CRU). Com a nova sede, o projeto é ter estrutura para comportar a ampliação que já é realidade e outras necessidades.

Desde junho de 2023, o Samu de Caxias do Sul atende a ligações de Caxias do Sul e também de Bom Jesus, Farroupilha, Flores da Cunha, São Marcos e Vacaria (esta última desde 2010, quando iniciou o processo de regionalização). A partir de junho, os municípios de Canela, Gramado e Nova Petrópolis também devem passar a ser atendidos pela central regional. A futura nova sede trará estrutura adequada para o serviço na cidade.

Também é projetada a construção de um heliponto, que deve compor a implantação do transporte aeromédico, que já está em fase de testes. Em janeiro deste ano, a equipe do Samu de Caxias do Sul realizou um transporte inédito no Rio Grande do Sul, marcando o início dos trabalhos para a implantação desse modelo de atendimento. Um paciente foi transportado de helicóptero de Capão da Canoa para Caxias em 30 minutos, viagem que teria levado cerca de três horas se fosse realizada por terra. O investimento é de R$ 8 milhões ao ano para atender a serviços de urgência e emergência de toda a região, além transportes inter-hospitalares e transporte de órgãos e tecidos para todo o Rio Grande do Sul.

A construção da nova base do Samu passará por licitação, cujo projeto está em fase final de elaboração, o que inclui a confirmação do local. Após esse projeto piloto, a prefeitura deve adotar o mesmo modelo para construir estrutura nova e mais adequada para atender o almoxarifado, manutenção e alimentação escolar da Secretaria Municipal da Educação (SMED), além do depósito do Banco de Materiais de Construção da Secretaria da Habitação.