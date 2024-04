Zoológico de Sapucaia do Sul terá ingresso solidário no Dia do Trabalho

Na quarta-feira (1), feriado do Dia do Trabalho, o Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, administrado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), celebrará os 62 anos com uma ação especial. Buscando unir meio ambiente, lazer e solidariedade, os pedestres terão isenção de ingresso, que será substituído por um quilo de alimento não perecível. As doações serão destinadas à Defesa Civil municipal.

A iniciativa é realizada tradicionalmente na data para comemorar o aniversário do parque. No ano passado, cerca de 5,7 toneladas de alimentos foram arrecadadas, beneficiando 340 famílias cadastradas na Secretaria de Desenvolvimento Social do município.

"Será uma grande celebração em homenagem às mais de seis décadas do Parque Zoológico, que promove o conhecimento, o lazer e o entretenimento, colaborando com pesquisas científicas e fortalecendo a conexão das pessoas com a natureza. Será mais um ano para celebrar o parque e integrar a comunidade nesta grande ação de solidariedade", reforça a titular da Sema, Marjorie Kauffmann.

Além da ação solidária, os visitantes também encontrarão nas dependências do parque uma feira de artesanato. A programação incluirá, ainda, ações de enriquecimento ambiental com onças, ursos, tigres e primatas, estimulando a interação dos animais com o espaço.

O Parque Zoológico possui 160 hectares de área e abriga cerca de 130 espécies de animais, entre aves, répteis e mamíferos, totalizando mais de mil animais nativos e exóticos. "O zoológico tem um importante papel na manutenção de animais silvestres, muitos dos quais não podem mais viver em seu habitat natural", ressalta a médica veterinária Caroline Gomes.