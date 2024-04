Fardas usadas viram roupas para pets em Santa Cruz do Sul

Foi lançada, em Santa Cruz do Sul, a segunda fase do projeto Recicla Fardas - uma iniciativa da Guarda Municipal de Santa Cruz do Sul em parceria com o Instituto Mix. Agora, uniformes antigos da corporação, como camisetas, suéteres e coletes, serão reaproveitados para a confecção de roupas estilizadas para animais de estimação. As peças serão distribuídas gratuitamente aos tutores, com o propósito de manter cães e gatos aquecidos e protegidos para passeios à noite graças à tecnologia de visualização noturna proporcionada pelas faixas refletivas fixadas nas fardas.

Conforme o coordenador do setor de Projetos Sociais da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, Rodrigo Costa, que está à frente da iniciativa, o intuito é unir solidariedade e sustentabilidade. "Por serem uniformes funcionais, as fardas não podem ser doadas, nem mesmo para campanhas do agasalho. Então, com este tipo de reaproveitamento, evitamos o descarte e podemos dar um novo destino, agasalhando os animais e até evitando que sejam atropelados à noite", explicou. As primeiras peças serão destinadas a cães e gatos abrigados no Centro de Bem-Estar Animal da cidade.

O Recicla Fardas existe desde agosto do ano passado, quando foi apresentado à comunidade. Na primeira fase, o projeto arrecadou uniformes de material rip stop para a produção de bolsas do tipo ecobags - que foram confeccionadas por alunos do curso de Corte e Costura do Instituto Mix e entregues com gêneros alimentícios a famílias em situação de vulnerabilidade social.

"Fardas que seriam incineradas, prejudicando o meio ambiente, são transformadas em artigos nobres. Com iniciativas como essas, a gente consegue transformar o mundo", comemorou o gestor do Instituto Mix, Adriano de Oliveira, que também participou da apresentação dos agasalhos no Palacinho.

Na segunda-feira (29), haverá uma nova distribuição de ecobags. Desta vez, com produtos do auxílio-natalidade. Para as próximas etapas do projeto, devem ser produzidas mochilas e estojos escolares, que serão entregues a estudantes da rede municipal.