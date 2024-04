Trechos do arroio Castelhano passam por limpeza em Venâncio Aires

Melhorar o escoamento de água de forma a amenizar os danos causados por cheias e enchentes é o objetivo da ação iniciada nesta semana, pelas secretarias municipais de Meio Ambiente e Infraestrutura e Serviços Públicos de Venâncio Aires. O desassoreamento, conforme a secretária municipal de Meio Ambiente, Carin Gomes, acontece em oito trechos de cursos d'água, na várzea do arroio Castelhano. "A limpeza também é essencial para resolver os problemas de água parada que se tornam criadouros de mosquitos e demais vetores, bem como, para evitar o apodrecimento e morte das espécies vegetais existentes no local", explica a secretária.

Conforme a bióloga da secretaria de Meio Ambiente, Katiucia Rodrigues, para execução da limpeza dos cursos d'água, será necessária a remoção de algumas espécies vegetais, de modo a possibilitar o acesso aos pontos críticos. Segundo ela, serão priorizados os acessos pelas margens onde não há vegetação, no entanto, em alguns pontos será necessária a remoção de árvores nativas de espécies como Aroeira-vermelha, Camboatá-branco, Camboatá vermelho, Guabiroba, Canela-Guaica entre outras. A bióloga salienta que o projeto foi pensando de modo a causar o menor impacto possível e que a secretaria de Meio Ambiente está projetando a compensação florestal das espécies suprimidas em outra área.

A secretária explica que para o planejamento da ação, servidores da Patrulha Agrícola e técnicos do Meio Ambiente realizaram diversas vistorias na região, de modo a mapear os pontos para execução do desassoreamento e elaboração do projeto que foi encaminhado ao órgão ambiental estadual, para fins de licenciamento. A intervenção na área está sendo executada com autorização do Departamento de Recursos Hídricos.