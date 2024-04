Lajeado volta a ter alta nos casos confirmados de dengue

A secretaria da Saúde de Lajeado, por meio do setor de Vigilância Epidemiológica, emitiu um alerta sobre o aumento de casos positivos de dengue no município. Nos últimos 12 dias, foram confirmados 82 casos. Ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, são intensificadas com visitas às residências e aplicações de inseticidas no bairros da cidade do Vale do Taquari.

Desde o início do ano, foram 213 casos positivos confirmados, há outros 289 em análise e 613 deram negativo. O município tem um óbito registrado neste ano. Os 82 casos registrados nos 12 dias representam um aumento de 62,59% na comparação com o período anterior (de janeiro até 12 de abril).

Conforme a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Juliana Demarchi, abril é um período mais intenso, principalmente nas duas últimas semanas do mês. "Esse pico maior de confirmações de casos ocorre principalmente por termos o vírus presente em todo nosso município, com casos positivos em todos os bairros. Este também é um período de alta proliferação do mosquito, porque temos dias quentes, umidade e chuvas frequentes", explica.

Além das ações de combate ao mosquito, a secretaria também conta com as Ovitrampas, armadilhas de captura de ovos do mosquito Aedes aegypti. Trata-se de armadilhas para ovos de Aedes aegypti que são instaladas em pontos estratégicos do município para monitorar a distribuição e a densidade do vetor. Em fevereiro, as ovitrampas coletaram 4.551 ovos nos pontos instalados. Em março, foram 5.283 ovos coletados.

"A quantidade de ovos coletados entre fevereiro e março indica um aumento na atividade do mosquito Aedes, o que é comum nesta época do ano devido às altas temperaturas que estimulam sua reprodução. Com os próximos monitoramentos, espera-se uma redução na atividade do vetor devido à queda da temperatura", explica Catiana, ao projetar uma possível redução de mosquitos.