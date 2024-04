Festa Nacional do Kiwi terá ingressos grátis em Farroupilha

A população de baixa renda será contemplada com ingressos gratuitos para participar da 25ª Festa Nacional do Kiwi, que será realizada de 4 a 21 de julho, nos pavilhões do Parque Cinquentenário, em Farroupilha. Serão distribuídos ingressos para beneficiários do Bolsa Família à população considerada de baixa renda e previamente cadastrada no município de Farroupilha. Dessa forma, a festa vai beneficiar pessoas de todas as camadas sociais da comunidade, abrangendo diferentes faixas etárias que terão acesso à cultura e arte.

Os ingressos limitados serão distribuídos a partir de segunda-feira, dia 29 de abril, das 9h às 16h, na Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social, localizada na rua Tiradentes, 411, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS I e CRAS II), no Centro de Referência Especializado da Assistência Social de Farroupilha (CREAS) e no Centro de Convivência dos Idosos. Esses ingressos são válidos para os sábados e domingos. A quinta-feira, dia 4 de julho, e as três sextas-feiras serão de entrada gratuita para toda a população.

Para a retirada dos ingressos, os beneficiários deverão apresentar o cartão Bolsa Família e documento de identificação (RG ou CPF), ou o número do CadÚnico NIS e assinar documentação específica. O ingresso dá direito à entrada no Parque Cinquentenário e acesso a programação cultural, sendo proibida a venda desses ingressos. Não serão válidos para shows de entretenimento que tenham a comercialização de ingressos com valores diferenciados.