Iluminação por LED chega a 100% dos bairros de Erechim

A nova iluminação pública de LED está presente em 100% da área urbana de Erechim, contemplando os 58 bairros do município e com a instalação de, aproximadamente, 14 mil lâmpadas. O projeto de revitalização foi implantado com recursos da prefeitura de Erechim, por meio da Secretaria de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social e da Câmara de Vereadores. No total, o investimento passa de R$ 13 milhões.

Conforme o prefeito, Paulo Polis, houve a revitalização da iluminação de inúmeras praças, entre elas, a do bairro Cotrel, Paiol Grande, Cerâmica (praça Ana Zambonatto), bairro Linho, José Bonifácio, bairro Zimmer,. O Parque Arvoredo também passa por melhorias, que serão entregues no fim do ano.

O prefeito ressalta que a iluminação de LED aumenta a segurança pública e incentiva a utilização dos espaços públicos. "O LED trouxe nova vida ao município, às praças, reconectando a população com estes locais e estimulando as pessoas a ter uma vida mais saudável, adultos e crianças, com mais convívio entre as pessoas e menos celular nas mãos. Criamos valor para a comunidade com investimentos públicos que reverberam na sociedade, melhoram a cidade e a qualidade de vida das pessoas", disse.