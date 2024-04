Pizzaria de Gramado oferece rodízio a R$ 19,90 na sexta-feira

Como forma de comemorar os cinco anos desde que foi fundada, a pizzaria O Mestre Gramado prepara uma promoção que vai marcar o dia 26 de abril, sexta-feira. Neste dia, a pizzaria abrirá ao público a partir das 14h. Todos os clientes que visitarem o empreendimento pagarão R$ 19,90 pelo rodízio, que permite o consumo à vontade.

De acordo com os proprietários da pizzaria, o valor, que é simbólico, faz referência ao valor cobrado pela pizzaria no rodízio de pizzas nos primeiros meses de funcionamento, em Canela. Na época, ao abrir as portas no dia 26 de abril de 2019, alguns meses antes da pandemia, o empreendimento ganhou destaque por cobrar R$ 19,90 o rodízio. Em meio a pandemia do coronavírus, a pizzaria mudou-se para Gramado, na Avenida das Hortênsias 4091.

O valor normal cobrado é de R$ 109,90 por pessoa, mas moradores de Gramado e Canela pagam R$ 69,90. Outra novidade da pizzaria é que, durante o mês de maio, quem reservar e chegar entre 18 e 19 horas, pagará apenas 50,00 o rodízio de pizzas completo.

Para esta sexta-feira, uma grande estrutura está sendo preparada para atender centenas de pessoas, sempre com muita pizza e alegria. A programação terá shows com bandas, DJ, seis minutos de queima de fogos. Uma das expectativas da noite é para a competição de pizza, em que o vencedor que comer mais fatias em menor tempo ganhará um ano de pizza grátis com direito a um voucher por mês, durante 12 meses.