Esporte Clube São Luiz recebe homenagem

No período do Grande Expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa de ontem, o deputado Gerson Burmann (PDT) prestou homenagem ao Esporte Clube São Luiz, de Ijuí, em virtude da conquista da Recopa Gaúcha. O clube tem 86 anos e foi fundado em 20 de fevereiro de 1938, sendo um ícone do município. O parlamentar lembrou da história do clube e do empenho da comunidade para promover o futebol no interior, com suas dificuldades. "Um clube de todos, construído e levado adiante pelos membros da comunidade, abnegados, que são apaixonados pelo São Luiz e por futebol, que não medem esforços para buscar conquistas e manter viva a chama do esporte no interior do estado. Rubro: nosso clube, nossa paixão", declarou, elogiando a torcida Fanáticos da Geral, dirigentes e ijuienses.

O deputado citou diretores e jogadores, bem como os títulos conquistados e disputadas que levaram também o nome do time ao cenário nacional. Ele recordou o início do clube, nas dependências do antigo Salão São Luiz, que pertencia à Paróquia Nossa Senhora da Natividade e se localizava ao lado da Igreja Matriz. "Essas dependências eram cedidas ao professor Angelino Alves dos Santos pelo então vigário, padre Pio José Busanello. Por sugestão deste, o time recebeu a denominação de São Luiz, santo que é considerado pela Igreja Católica como protetor da mocidade", mencionou Burmann.

Conforme destacou o parlamentar, aliando a prática esportiva com os estudos, o professor Angelino começou a atrair a atenção dos jovens da cidade. Assim, prosseguiu, "ele conseguia garantir frequência dos alunos às aulas, oferecendo também a oportunidade destes rapazes jogarem futebol. Trilhando este caminho é que o Rubro foi se transformando em um clube de futebol".

Em 2024 o São Luiz registrou mais um feito histórico, em 28 de fevereiro de 2024, quando o Esporte Clube São Luiz de Ijuí recebeu o Grêmio Futebol Porto-Alegrense para a final da taça Recopa Gaúcha. "Foi uma noite memorável, com a conquista da 11ª edição da Recopa Gaúcha, pela primeira vez na sua história", comemorou Burmann.