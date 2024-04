Parobé participa de pesquisa inovadora no RS sobre dengue

Após ser pioneira em aplicar uma técnica inovadora para reduzir os casos de dengue no município, com a Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI), agora é a vez de Parobé participar de um estudo também inovador no Estado do Rio Grande do Sul.

Em reunião na Secretaria de Saúde de Parobé, com a bióloga da Divisão de Vigilância Ambiental do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS) Paola Morais, foi definido que Parobé participará de um novo estudo que está sendo implantado no Estado. Através deste estudo, serão recolhidas tanto ovos de Aedes aegypti em Parobé por meio das ovitrampas (armadilhas espalhadas por pontos estratégicos da cidade onde o mosquito deposita seus ovos), bem como mosquitos já adultos.

Esses ovos serão enviados ao laboratório do CEVS, onde irão eclodir e se desenvolver até chegar a fase adulta, quando, assim como os demais mosquitos adultos enviados, passarão por testes.

Um deles será com a aplicação de inseticida, de forma que se possa quantificar a resistência e a taxa de mortalidade dos mosquitos na fase adulta, para avaliar possíveis mutações genéticas no DNA destes mosquitos, as quais podem deixar os mesmos mais resistentes a esses inseticidas.

Também serão feitos exames nestes mosquitos que foram levados ainda na forma de ovos para definir se os mesmos já estão nascendo infectados com os vírus da dengue, Zika ou Chikungunya.

No total, sete municípios em todo o Estado, um em cada macrorregião, foram escolhidos para participar desta pesquisa. Parobé foi o escolhido para representar a Macrorregião Metropolitana, que compreende 90 municípios.

O técnico em Vigilância em Saúde Cléber Roldão destaca que essa pesquisa ajudará o município a detectar a presença do vírus da dengue, Zika e Chikungunya antes mesmo de surgirem casos em seres humanos. "Sabendo dessa possível contaminação já nas ovos que estão sendo postos agora pelos mosquitos, poderemos tomar antecipadamente, com muitos meses de antecedência, estratégias e direcionar ações preventivas de combate ao mosquito ainda mais eficientes em Parobé", define.