CDL Jovem Sapiranga promove visita técnica ao Instituto Caldeira

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Sapiranga realizou ontem uma visita técnica ao Instituto Caldeira, em Porto Alegre. A ação, organizada pela CDL Jovem, contou com a participação de 20 jovens empreendedores da região, oferecendo-lhes a oportunidade de conhecer de perto a estrutura e as iniciativas do Instituto Caldeira.

Durante a visita, os participantes tiveram a oportunidade de explorar diferentes áreas de trabalho, espaços de interação e ambientes de inovação, incluindo um cluster de jogos voltado para empresas gaúchas que desenvolvem jogos eletrônicos. Também foi destacada a iniciativa Geração Caldeira, que visa fomentar e incluir oportunidades de trabalho para jovens e adolescentes de escolas públicas. O diretor da CDL Jovem Sapiranga, Adriano Navarini Rohde, enfatizou a importância de capacitar os cidadãos e promover o acesso à inovação.

"Estamos vivenciando o surgimento de um ambiente de inovação na cidade, exemplificado pelo projeto Fly Hub, localizado em uma antiga fábrica reconhecida na região. Além disso, temos o Sapiranga Summit, um evento que tem crescido em escala e importância, solidificando a posição da cidade como um polo de inovação no estado. Por isso, é importante estarmos aqui conhecendo as oportunidades de inovação e de colaboração para fomentar o progresso econômico e social da nossa região", afirmou. Luciane Brito, gestora de Comunidade do Instituto Caldeira, compartilhou a importância da localização estratégica da instituição, situada na entrada da cidade e próxima a um aeroporto, o que facilita o acesso e a mobilidade para toda a região metropolitana. "Estamos em processo de construção permanente. É uma comunidade vibrante que trabalha empenhada em constante evolução", afirmou.