Pelotas capacita estudantes sobre cuidados com os animais

Na manhã de ontem, a Prefeitura de Pelotas realizou, por meio do Comitê Municipal de Proteção Animal (Comupa), uma ação educacional com a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Ministro Arthur de Souza Costa na Hospedaria de Grandes Animais. A atividade, que também contou com a Secretaria de Qualidade Ambiental (SQA), faz parte das ações do Abril Laranja, mês dedicado à conscientização contra a crueldade animal. A iniciativa consistiu em orientar os jovens sobre como é o processo de recolhimento dos animais vítimas de maus-tratos.

Durante a visita, a veterinária Karina Dávila esclareceu aos alunos como os animais chegam na Hospedaria e como funciona o processo de recuperação até eles estarem aptos novamente para a adoção consciente. Além das orientações, os jovens receberam dicas de como proceder diante de animais em situação de vulnerabilidade e receberam explicações quanto à diferença de recolhimento de animais de grande porte e animais domésticos.

O encerramento do Abril Laranja ocorre no próximo sábado, a partir das 16h, na Praça Coronel Pedro Osório. A atividade contará com a participação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para orientações a respeito das zoonoses. Uma Cãominhada, passeata organizada pela SQA em que a população é convidada a fazer um passeio pelo Centro de Pelotas com seus cães contra a crueldade animal, também faz parte da programação.