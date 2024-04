Equipe teutoniense conquista medalhas

No dia 20 de abril, a Equipe de Atletismo Colégio Teutônia/Sicredi/Acerte esteve representada no XV Troféu Mauá, disputado em Santa Cruz do Sul, organizado pela Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande do Sul (Faergs).

Entre os destaques da equipe teutoniense estiveram Alexander Boniface, ouro nos 1.000m rasos Sub-16; Enzo Hauschild, ouro no lançamento do disco Sub-16; e Mateus Carvalho, ouro nos 400m e nos 1.500m rasos Sub-18; Gustavo Rothmund, prata nos 400m e nos 1500m rasos Sub-18; e Sofia Bayer, prata no salto em distância Sub-20; Theodora Hennemann Brune, bronze nos 500m rasos Sub-12; Joaquim Bloemker, bronze nos 150m rasos Sub-12; Caroline Kowalsky, bronze nos 75m rasos Sub-16; Caique Gabriel Hergemoller, bronze no lançamento do disco Sub-16; e o time de bronze do revezamento 4x100m Sub-16/18, com Isabelle Wiethölter, Valetina Barth, Caroline Kowalsky e Sofia Bayer.