Circuito dos Vales em Estrela anuncia etapa de trajeto

A comissão organizadora do Circuito dos Vales/Omega Construtora anunciou o trajeto da sua segunda etapa, denominada "Imigração alemã". O evento ocorre no dia 19 de maio, com largada no Parque Princesa do Vale, em Estrela, e integra a programação da MaiFest, que marca as comemorações pelo aniversário de 148 anos do município.

O evento, com atividades físicas e culturais, está com inscrições abertas em todas as modalidades: corridas, caminhada e bike.

A largada para as provas de corrida 3, 5 e 10 km, caminhada 3 e 5 km iniciam no Parque Princesa do Vale. Os atletas subirão pela rua Júlio de Castilhos em direção ao Sesi. Os três quilômetros retornam nas proximidades do Sesi. Os atletas dos cinco quilômetros seguem até a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do RS e retornam para o ponto de chegada. Já os 10 km se estendem até a comunidade de Arroio do Ouro, nas proximidades do campo de futebol.

Já no ciclismo a distância aumenta. O trajeto dos 40km sai do mesmo ponto dos corredores, porém passam por outras comunidades como Distrito da Delfina, Transantarita, retornando para o ponto de chegada. As inscrições da corrida, ciclismo, caminhada e kids se encerram no dia 8 de maio. Elas seguem abertas e podem ser feitas no site circuitodosvales.com.br.