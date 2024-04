Sindilojas de Santa Cruz do Sul promove encontro

O Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz do Sul e Região (Sindilojas-VRP) realiza amanhã a segunda edição da temporada do "Encontro com o Sindilojas-VRP", com a palestra sobre crédito e estratégias para redução de inadimplência. O evento é aberto à comunidade e inicia a partir das 18h45min.

Conforme a palestrante Nutiele Freitas, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), o objetivo é ampliar a eficiência das operações com crédito, focando na alta performance em vendas e redução de inadimplência nas empresas. "Esse encontro é uma ótima oportunidade para as empresas aprimorarem suas políticas de análise de crédito. Focar em estratégias para aumentar as vendas e reduzir a inadimplência é fundamental para a saúde financeira de qualquer negócio. Ter acesso a dicas específicas nessa área pode ajudar as empresas a tomar decisões mais informadas e eficazes", pontua a palestrante.

Para o presidente do Sindilojas-VRP, Mauro Spode, a realização de eventos cujo tema é crédito e monitoramento de inadimplência tornam-se essenciais para o bom desempenho do setor. "São assuntos que fazem parte do cotidiano do lojista e a gente sabe que quem tem acesso à informação e a estes dados, têm melhores condições de planejamento, que é fundamental em todas as épocas do ano", avalia.

O Encontro com o Sindilojas ocorre no Auditório da entidade, na rua Ernesto Alves, 714, no Centro de Santa Cruz do Sul.