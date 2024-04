Cerca de 20 mil pessoas prestigiaram o 3º Taquara Campo

Cerca de 20 mil pessoas marcaram presença no 3º Taquara Campo, que foi realizado entre os dias 19 a 21 de abril, no Parque Anibaldo Renck, na sede campestre do CTG O Fogão Gaúcho. O evento, que celebrou o aniversário de 138 anos do município, ofereceu três dias de atividades diversificadas para todas as idades.

A prefeita Sirlei Silveira expressou sua satisfação com o sucesso do evento. "O Taquara Campo já se consolida como um dos mais importantes da região, proporcionando momentos de integração, diversão e cultura para toda a comunidade. Estamos muito felizes em ver a participação e o engajamento de tantas pessoas", revela a prefeita.

Entre as atrações, destacaram-se as atividades da agricultura familiar, o artesanato, a exposição de animais, além de música e dança. A programação musical contou com diversas atrações, incluindo o baile da terceira idade com a Banda Leizer, Brunno Pedrozo, Brilha Som, Os Atuais, 80 Bit's, JJSV, Banda Estação Fandangueira, Feeling, The Walkers, Ruan Victor e Os Bertussi.

O evento também foi palco do 38° Festão Campeiro, que reuniu cerca de 2 mil competidores na campeira, e do 8º Rodeio Artístico e Cultural, com a participação de 18 grupos de diferentes regiões. Os Jogos Rurais, focados no resgate da cultura do interior, e o 2º ExpoTaquara, com representantes da agricultura familiar, artesanato, comércio e diversos serviços, também foram destaques.

O 3° Taquara Campo foi uma realização conjunta da Prefeitura de Taquara, do Sesc-Taquara e do CTG O Fogão Gaúcho, demonstrando o compromisso das instituições em promover eventos de qualidade para a comunidade. O apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquara, do Sindicato Rural do Vale do Paranhana e da Emater, juntamente com o patrocínio do Banrisul e da Corsan, foi fundamental para o sucesso do evento.

O 3º Taquara Campo teve programação completamente gratuita para a população. "Pensamos em uma programação variada que pudesse ser aproveitada por toda a família", reforçou a prefeita da cidade.