Campanha quer incentivar uso do cartão eletrônico nos ônibus em Caxias

A prefeitura de Caxias do Sul vai realizar uma campanha que promoverá o uso do cartão Caxias Urbano junto ao transporte coletivo no município. Idealizado pela concessionária, que detém a gestão do serviço na cidade e com apoio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, o projeto Caxias Urbano nos Bairros terá outra edição no sábado (27), na região do bairro Serrano. Os funcionários da concessionária atenderão aos usuários das 9h às 15h no estacionamento do Supermercado Andreazza.

A campanha consiste em um mutirão para apresentação do sistema e ampliação do número de usuários através da adesão ao dispositivo. Com o cartão Caxias Urbano de pessoa física, cada crédito custa R$ 4,90, garantindo desconto na relação com o pagamento em dinheiro, cuja tarifa é de R$ 6,70. Se utilizado na vigência da Tarifa Verde das 9h às 11h e das 14h às 16h, o pagamento com cartão Caxias Urbano será de R$ 3,90, resultando em uma economia de até R$ 2,80 por viagem.

A emissão da primeira via do cartão Caxias Urbano para pessoa física é gratuita, sendo necessário o número do RG, do CPF e comprovante de endereço. Para os estudantes, é preciso a apresentação do comprovante de matrícula atualizado. O uso do cartão Caxias Urbano dá ao usuário mais segurança e agilidade no sistema do transporte público. Atualmente, 92% dos usuários do sistema em Caxias do Sul utilizam o cartão Caxias Urbano como forma preferencial de pagamento.