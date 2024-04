Iluminação por LED chega a 51% das ruas de Passo Fundo

A cidade Passo Fundo já tem 51% da iluminação pública em LED. A prefeitura instalou mais de 10 mil novas luminárias em 34 bairros e ruas estratégicas para a mobilidade urbana. A substituição das lâmpadas de vapor de sódio faz parte do Programa de Modernização da Iluminação Pública, que tem como objetivo trazer mais segurança para a população, além de economia.

Conforme o secretário de Transportes e Serviços Gerais, Alexandre Mello, o indicador atualizado pela RGE aponta que Passo Fundo tem 19.984 pontos de iluminação pública. "Dividimos o programa em etapas. Com duas realizadas, atingimos mais de 10 mil luminárias. Nos próximos dias, teremos a terceira fase, que está em licitação, e deveremos chegar a 80% com mais 8 mil novas luminárias em LED na cidade", afirmou.

Na primeira fase do programa, foram instaladas 2.145 luminárias em diversos bairros. Nesta segunda fase, foram 5.641 dispositivos. Um dos principais critérios é beneficiar, primeiramente, as regiões mais afastadas e que permitiam a instalação de LED em sua totalidade.

Em paralelo ao programa de troca nos bairros, a prefeitura segue fazendo a qualificação da iluminação pública da cidade de acordo com as obras realizadas, como as ciclovias da avenida Rui Barbosa e da avenida Brasil, nos bairros Petrópolis e Boqueirão, a praça do Largo da Literatura e as avenidas Presidente Vargas, Scarpellini Ghezzi e Araucária. Nesta semana, a empresa contratada está realizando os serviços de troca da iluminação no bairro Donária. Também recebem os serviços os bairros Santa Marta, Vinte de Setembro e Força e Luz.