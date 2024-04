Reunião em Erechim trata sobre a coleta seletiva de lixo na cidade

O secretário de Gestão e Governança, Edgar Marmentini, a secretária de Administração, Izabel Ribeiro e o secretário de Meio Ambiente, Cristiano Moreira, receberam no Salão Nobre, os advogados da empresa Urban Serviços e Transportes, Jean Torman e Lilian Barcellos, para tratar de questões do contrato da coleta seletiva de lixo em Erechim. A empresa assumiu os serviços no município, no dia 26 de dezembro de 2023, depois de vencer o contrato emergencial para prestar os serviços.