Instituto Hélice promove evento de inovação em Carlos Barbosa

Inovação na prática é o que o Instituto Hélice trará para Carlos Barbosa, na terceira edição do Hélice Conecta. O evento gratuito e aberto ao público ocorre a partir das 18h do dia 6 de maio, no auditório da Sicredi Serrana (avenida Ivo Tramontina, 777).

O Hélice Conecta é um evento itinerante lançado pelo instituto neste ano, com o objetivo de reunir e engajar o ecossistema de inovação dos municípios por onde passar. As duas primeiras edições ocorreram em Flores da Cunha e Farroupilha. A ação é uma oportunidade para pessoas interessadas por inovação, empresários e outros agentes do ecossistema se conhecerem e compartilharem conhecimentos e experiências.

Na oportunidade, haverá o painel "Inovação na Prática", mediado por Bruno Bazanella, consultor de Cultura Organizacional e Inovação. Daniel Misturini, gerente de Tecnologia na Cooperativa Santa Clara; Odair Dalagasperina, diretor de Negócios da Sicredi Serrana, e Lizandra Marin, gerente do Núcleo de Sustentabilidade da Tramontina terão espaço para apresentar ações de inovação, cases e experiências no tema. Em seguida, haverá espaço para perguntas entre os painelistas. As inscrições são gratuitas, pelo endereço (bit.ly/HCCarlosBarbosa).