Casas em contêineres são entregues a famílias de Dom Pedrito

Começaram a ser entregues nesta segunda (22), no bairro Olaria, em Dom Pedrito, as casas contêineres — moradias populares destinadas a famílias em vulnerabilidade social. O projeto contempla 27 unidades no modelo de construção limpa, com custo reduzido, instalação rápida, com isolamento térmico e acústico, em um um padrão maior de sustentabilidade. Cada casa tem 39 metros quadrados e quatro cômodos: dois quartos, sala e cozinha conjugadas e banheiro.

Para o prefeito Mário Augusto, essa entrega é a consolidação de um compromisso com a habitação. "A Prefeitura vem trabalhando desde 2018 nesse projeto, com a regularização fundiária da área, captação de recursos, licitação, toda a execução e agora, a entrega dessas casas para pessoas que tanto precisam", destaca.

As famílias contempladas seguem demandas do Poder Judiciário e Ministério Público, seguindo os critérios dos laudos sociais por parte da equipe de assistência social e cota preferencial de idoso — com processo acompanhado e aprovado pelo Conselho Municipal de Habitação. O projeto foi elaborado pelos técnicos da Prefeitura, nas áreas de engenharia civil, arquitetura e urbanismo e topografia.

A secretária de Planejamento, Gestão Estratégica e Meio Ambiente, Luciane Moura, afirma que o prazo para que todas as 27 residências estejam instaladas é de até 18 meses, progressivamente. Outras seis unidades serão recebidas em breve. "Já instalamos e estamos entregando duas casas hoje. É um projeto que sai do papel e vira realidade, transformando a vida dessas famílias", acrescenta.