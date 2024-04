Oito municípios serão beneficiados por curso de medicina em Igrejinha

Representantes da prefeitura de São Francisco de Paula estiveram reunidos na Universidade Feevale para discutir como se dará a atuação do curso de medicina no município, localizado na Região das Hortênsias. Na última semana, a Feevale formalizou uma parceria para implantação da graduação em Igrejinha, o que beneficiará outros sete municípios, dentre os quais São Francisco de Paula.

Oito municípios do Vale do Paranhana-Encosta da Serra e parte da Região das Hortênsias poderão ser beneficiados com melhorias nos serviços de saúde, a partir da implantação do curso de medicina da Universidade Feevale em Igrejinha. A iniciativa está condicionada à efetiva contemplação da instituição na chamada pública para seleção de propostas para autorização de funcionamento de cursos de medicina no âmbito do programa Mais Médicos. Além de Igrejinha, serão contemplados os municípios de Cambará do Sul, Parobé, Riozinho, Rolante, São Francisco de Paula, Taquara e Três Coroas.

O reitor Cleber Prodanov, a diretora do Instituto de Ciências da Saúde, Caren Mello Guimarães, e o coordenador dos cursos de Fisioterapia e Quiropraxia, Cesar Augusto Teixeira, recepcionaram a comitiva do município, liderada pelo prefeito Marcos André Aguzzolli. "Propusemos fazer uma visita a São Francisco de Paula para conhecer a estrutura de saúde do município e entender como ela se integra às atividades que ofertaremos aos estudantes por meio do curso de Medicina", pontuou Prodanov.