Festa da Colônia de Gramado tem início a partir de quinta-feira

A 33ª edição da Festa da Colônia inicia na quinta-feira (25), em Gramado. As festividades irão se concentrar nos pavilhões da Expogramado, que serão tomados pelos produtores locais que irão ofertar uma série de doces e salgados de fabricação própria aos turistas. O evento ocorre durante todos os dias até 12 de maio, exceto no dia 8 de maio, uma quarta-feira, que será de folga.

A Festa da Colônia é uma forma, segundo os organizadores, de exaltar o interior da cidade da Serra gaúcha. Atualmente, Gramado tem mais de 100 agroindústrias em funcionamento - algumas, inclusive, em expansão. Além disso, os produtores locais abastecem escolas municipais com alimentos, como frutas, verduras e hortaliças, além de confeccionar as famosas cucas e pães variados nos fornos de barro, que ficam localizados no Centro e no bairro Várzea Grande.

A corte do evento, composta pela rainha, Júlia Fritsch e as princesas, Ana Paula Thomazi e Manuela Cavichion, em visita ao Jornal Cidades, falou sobre a expectativa do evento e da importância desse destaque às famílias do interior de Gramado. "Acreditamos que a festa é uma homenagem aos colonos, a quem permanece no campo. E quem comparecer na Expogramado vai poder consumir os itens que são feitos nos fornos pelas famílias", disse Júlia.

Assessor de imprensa do evento, Fábio Schmatz, ressalta que, apesar da expansão de Gramado com a presença de atrativos como os parques temáticos, roteiros turísticos que englobam a área rural da cidade estão cada vez mais em evidência, o que aumenta a importância desse tipo de evento. "As agências de turismo que operam em Gramado têm percebido, cada vez mais, uma busca dos turistas por passeios a essas regiões do interior. Ou seja, o pessoal quer conhecer esse lado da cidade, pois, afinal de contas, o surgimento do município foi a partir da área rural", explica.

Além das delícias da gastronomia, a Festa da Colônia terá outros atrativos. Os jogos rurais estarão presentes, assim como desfiles que ocorrerão pela região central da cidade. Além disso, haverá uma feira de produtos coloniais, com a comercialização de queijos, chás, geleias e artesenato.

Está programada, também, a escolha da corte do bicentenário da imigração alemã, através da Rota Romântica, no dia 4 de maio. Uma semana depois, no dia 11, a nova corte da Festa da Colônia será condecorada. E, em paralelo à festa, ocorre a Feira Feito Gramado, com mais de 170 expositores. Todas as programações têm entrada gratuita, e ocorre das 10h às 22h de segunda a sexta-feira, enquanto nos sábados, domingos e feriados, o fechamento será às 23h.