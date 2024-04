Pesquisa identifica alto índice de flúor na água de poços em Venâncio Aires

A prefeitura de Venâncio Aires, por meio da Vigilância Sanitária e Coordenação em Saúde Bucal, em parceria com a Universidade La Salle e Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) de Canoas, realiza projeto de pesquisa com moradores do município para identificar o impacto na saúde humana em decorrência da incidência de flúor na água de poços artesianos. O trabalho é desenvolvido junto ao programa de Saúde e Desenvolvimento Humano do La Salle e Biologia Celular e Molecular Aplicada a Saúde da Ulbra,. O projeto conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do RS (Fapergs), o estudo busca demonstrar por diferentes métodos de monitoramento da saúde ambiental e humana que a fiscalização do teor de flúor na água de abastecimento público serve como uma medida destinada à melhoria da saúde pública e odontológica.

Com o conhecimento geológico da região, a equipe soube da incidência de flúor na água de poços de moradores que já tiveram problemas de fluorose, então foram realizados contatos para a realização de entrevistas e testes a partir da coleta de sangue. Até o momento, foram realizadas 56 coletas, mas a meta são 100 testes.

Portanto, a equipe do projeto e uma técnica de enfermagem realizam etapas do estudo no município. Também, já foram realizadas algumas coletas e análises da água de diferentes poços artesianos, sendo que alguns deles identificaram níveis elevados de flúor, ficando acima dos limites máximos permitidos pela lei estadual e federal para potabilidade. Muito embora o flúor seja um importante agente inibidor da cárie, em níveis elevados ele é responsável pela fluorose dental.

Além disso, no primeiro teste, foram recolhidas 19 amostras de cinco litros de cada propriedade. "Coletamos essa quantidade para poder fazer um mapeamento inicial da quantidade de flúor em diferentes regiões e para realizar testes de ecotoxicologia, onde expomos organismos para avaliar a toxicidade da água. Também fizemos toda a avaliação dos parâmetros físico-químicos além do flúor, como pH, turbidez, nitrato, amônia, entre outros. Estes testes poderão nos mostrar se as condições da água de beber poderia estar relacionada com aspectos tóxicos a organismos vivos, nos direcionando a quais práticas poderiam ser realizadas nos locais", explica Daiana Dalberto, que coordena o projeto.

A equipe de pesquisa trabalha no desenvolvimento de um sistema eficiente e de baixo custo, capaz de reduzir a concentração de flúor na água de abastecimento até valores adequados ao consumo humano. Inicialmente, serão distribuídos cinco filtros e entregues às famílias que tiverem maior quantidade de flúor na água.