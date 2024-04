Segunda edição da Maratona de Santa Maria será em setembro

A segunda edição da Maratona de Santa Maria já tem data para ocorrer. A prova será realizada em 1 de setembro, primeiro domingo do mês, e repetirá os percursos do ano anterior, com os trajetos de 5 km, 10 km, 21 km, e os tradicionais 42 km. Para 2024, a expectativa é duplicar o número de inscritos, chegando a 3 mil corredores. A previsão é de que as inscrições para a prova abram até o fim do mês de maio.

Uma das grandes novidades para este ano será a vinda do maratonista, medalha de bronze nas Olimpíadas de Atenas (2004) e bicampeão dos Jogos Pan-Americanos, Vanderlei Cordeiro de Lima. Ele estará na cidade para uma palestra no dia anterior à prova, 31 de agosto, e também estará presente para a largada e entrega de medalhas da maratona.

Conforme o secretário da pasta, Gilvan Ribeiro, a maratona foi um sonho realizado, sendo um dos fatores que levou ao crescimento da prática de corrida de rua no município. Para este ano, o objetivo é aperfeiçoar e tornar o evento ainda maior. "Em 2023, encerramos as inscrições da maratona dois meses antes, com 1,5 mil participantes, porque precisávamos entender como tudo funcionaria. A partir desta experiência, esse ano faremos uma maratona de proporções e estruturas ainda maiores", afirmou.

O trajeto deverá passar por alterações, principalmente em suas extremidades, nas regiões leste e oeste. A organização estuda mudanças em Camobi, sem entrar no campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), e no bairro Boi Morto, sem entrar no Campo de Instrução de Santa Maria (CISM). O trajeto final da maratona deve ser divulgado nos próximos meses. Assim como na edição anterior, a maratona de 2024 deve contar com seis ambulâncias, 30 viaturas e 45 motos para balizamento e acompanhamento dos corredores.

Cada corredor receberá medalha pela participação na prova, enquanto que os primeiros colocados da meia maratona e da maratona receberão premiação em dinheiro que varia entre R$ 500 e R$ 6 mil. Ainda conforme Ribeiro, a segunda edição da maratona terá apoio da Confederação Brasileira de Atletismo, o que poderá gerar novas oportunidades aos corredores. Por meio dessa parceria, o resultado oficial da prova será homologado na World Athletics, o que permitirá ao corredor participar de maratonas renomadas mundialmente, como a de Boston, nos Estados Unidos da América.